Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между полицейскими в Петербурге

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

"Председатель СК поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевскому А. Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сообщили в ведомстве.

Следственными органами ГСУ СК по Санкт-Петербургу сейчас расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в ночь 1 февраля участники происшествия находились в отделе полиции, где потерпевшая работает оперуполномоченным уголовного розыска. В ходе конфликта инспектор ДПС с силой толкнул ее руками в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В итоге женщина получила закрытый перелом левой плечевой кости.

"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - добавили в СК.