Почти 700 дворов и около 250 домов подтопило в Славянском районе Кубани из-за непогоды

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 700 придворовых территорий и 254 дома подтоплено в Славянском районе Кранодарского края из-за активного таяния снега и дождей. Работы по откачке воды планируется завершить в течение недели, сообщает пресс-служба администрации региона.

Накануне сообщалось, что продолжающееся в Краснодарском крае таяние снега и осадки привели к увеличению количества подтопленных домовладений до 123, также подтоплена 381 придомовая территория.

"По предварительной информации, на данный момент подтопило 688 придомовых территорий, из них в 254 домовладения зашла вода - до 15 см. В них проживают более 800 человек, в том числе 161 ребенок. В пункт временного размещения эвакуировали 12 жителей. Проводим работы по откачке воды, сил и средств достаточно", - сказал глава Славянского района Роман Синяговский в телефонном разговоре с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что пострадали Славянск-на-Кубани, станицы Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, поселки Совхозный и Целинный, хутора Нещадимовский, Бараниковский и Прикубанский. В свою очередь губернатор отметил, что работы по ликвидации последствий подтоплений необходимо завершить в течение недели. Параллельно с откачкой, по его словам, надо начинать оценку причиненного ущерба.

Также в пресс-службе добавили, что устранять локальные подтопления из-за непогоды продолжают еще в ряде районов Кубани. Так, в Темрюксом районе подтопило 13 придворовых территорий, вода в дома не заходила, жителей не эвакуировали, в Краснодаре подтопило 67 низменных участков дорог и 13 придворовых территорий, в Красноармейском районе подтопило 68 придворовых территорий, в Крымском районе существует угроза перелива воды через дамбу частного пруда в хуторе Веселый. В пункт временного размещения эвакуировали 10 маломобильных жителей.