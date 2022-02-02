В Молдавии задержали четырех экс-депутатов парламента по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Четыре бывших депутата парламента Молдавии задержаны в среду на 72 часа после обысков по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Publika со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Среди задержанных Артур Решетников, Виолетта Иванов, Анатолий Загородный и Владимир Витюк", - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщила сегодня пресс-служба генеральной прокуратуры, обыски прошли в домах 13 бывших депутатов. Следователи подозревают, что народные избранники получали взятки за переход в другую парламентскую фракцию. Подробности правоохранители обещают сообщить позже.

Речь идет о группе депутатов, которые ранее покинули фракцию Партии коммунистов республики Молдова и присоединились к Демократической партии Молдовы (ДПМ). В нынешний состав парламента ДПМ не прошла.