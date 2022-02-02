Адвокат заявил, что следствие не установило потерпевших по делу группировки REvil

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ до сих пор не установили потерпевших от действий предполагаемых членов хакерской группировки REvil, которые обвиняются в рассылке вирусов для вымогательства денег. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Крылов, защищающий одного из фигурантов дела.

"Следствие не установило, кто именно пострадал от действий обвиняемых, по крайней мере в тех материалах, с которыми защита могла ознакомиться, этих сведений нет. Более того, нам до сих пор не сообщили, какова сумма ущерба от действий так называемых членов REvil. Поэтому, на мой взгляд, оснований для содержания в СИЗО моего подзащитного Дмитрия Коротаева нет. Скрыться он не собирается, препятствовать следствию тоже", - сказал защитник. По его словам, Коротаев, "по сути, является вообще школьником" и стал фигурантом этого дела случайно. Крылов также подчеркнул, что запрос правоохранительных органов США в материалах об аресте обвиняемых по делу, с которыми ознакомили защиту, также отсутствовал.

В среду Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты Коротаева на избрание ему меры пресечения в виде ареста и оставил его под стражей.

Всего по делу группировке REvil проходит не менее 14 человек. Они обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. При этом как минимум один из арестованных - Роман Муромский - заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемом ему деянии.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса.