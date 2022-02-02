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В Ялте первые этажи нескольких зданий и автомобили подтоплены из-за аварии на водоводе

Водоканал устранил порыв

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Первые этажи нескольких зданий в районе улицы Крупской в Ялте и припаркованные на улице автомобили оказались подтоплены в среду в результате крупной аварии на магистральном водоводе, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"Серьезная авария в Ялте в районе ул. Крупской, 48 - порыв водовода. Службы реагирования на месте. По предварительной информации, есть ущерб - оцениваем его масштабы", - написала Павленко.

Она уточнила, что "ситуация полностью под контролем, водоканал устранил порыв". "Без воды, гарантируют, никто не останется. Они переключились на водообеспечение из резервуаров", - добавила Павленко.

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