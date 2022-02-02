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В Санкт-Петербурге уволили троих полицейских после конфликта в отделении

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад об обстоятельствах конфликта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга, устроившие в отделении конфликт между собой, уволены из органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Все трое полицейских после проведения проверки уволены. Среди них двое сотрудников ДПС и сотрудница уголовного розыска", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между полицейскими.

Следственными органами ГСУ СК по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС по Василеостровскому району, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, полицейский в ночь на 1 февраля в помещении отдела полиции в ходе конфликта с силой толкнул девушку - оперуполномоченного уголовного розыска данного отдела руками в грудь, после чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, сломав при этом левую плечевую кость. Как сообщалось ранее, причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

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