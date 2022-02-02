Дома у калининградца нашли 56 кг наркотиков и оружие

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. УФСБ РФ по Калининградской области возбудило в отношении лидера местной организованной преступной группировки уголовное дело о незаконном хранениии оружия и наркотиков. Дома у подозреваемого обнаружено более 56 кг наркотиков, три единицы оружия и боеприпасы, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"В ходе обыска места проживания подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества: гашиш - более 21 кг, мефедрон - более 5 кг, МДМА - более 18 кг, героин - более 2 кг, амфетамин - более 4 кг и другие, общий вес которых составил более 56 кг. Кроме того, изъяты три единицы оружия и боеприпасы к ним", - говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 222 УК России "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК России "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, подозреваемый является лидером региональной организованной преступной группировки. По уголовном делу проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.