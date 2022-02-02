{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тюмени в ангаре возник пожар площадью 1 000 кв. м

В тушении участвуют 30 человек и 15 единиц техники

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС приступили к тушению ангара, загоревшегося в Тюмени. Площадь пожара по предварительным оценкам составила 1 000 кв. м. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе областного Главного управления МЧС России.

"2 февраля в 12.35 (мск) поступило сообщение о возгорании ангара арочного типа размерами 20 на 60 м по адресу: город Тюмень, ул. Бабарынка 1, корп. 6, стр. 9. Внутри находится техника. Предварительная площадь пожара составляет около 1 000 кв. м. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе МЧС региона, в тушении пожара задействовали 15 единиц техники и 30 человек личного состава.

Теги
РоссияТюменская область
Дома у калининградца нашли 56 кг наркотиков и оружие
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью