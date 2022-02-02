Полиция задержала подозреваемых в ограблении отделения банка УБРиР в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемых в ограблении отделения Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которое произошло в январе в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Есть сведения, что подозреваемых в причастности к разбойному нападению на отделение банка сотрудники полиции задержали", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в банке, ограбление произошло 29 января в 15:15 (13:15 мск) в отделении по адресу проспект Космонавтов. Во время инцидента клиентов в отделении не было, никто не пострадал.