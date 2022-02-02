Омский суд арестовал мужчину, убившего четырехлетнюю дочь сожительницы

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска заключил под стражу на два месяца жителя деревни Кольцово, который обвиняется в убийстве четырехлетней дочери сожительницы, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Омской области. Мужчина в нетрезвом состоянии задушил девочку, которая попросила его включить мультики.

"Куйбышевский районный суд г. Омска, согласившись с заключением прокурора, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщила прокуратура.

На заседании суда прокурор подчеркнул, что несмотря на признание вины, обвиняемый сразу после преступления предпринял попытку оказать влияние на мать ребенка, чтобы она сообщила ложные сведения о причинах смерти дочери. Ход дальнейшего расследования уголовного дела, а также результаты проверки деятельности органов опеки находится на контроле областной прокуратуры.

Ранее управление СК РФ по Омской области сообщило, что врачи скорой помощи, вызванные матерью ребенка, обнаружили тело четырехлетней девочки. По версии следствия, около часа ночи она попросила мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, включить мультики. Преступник же из личных неприязненных отношений задушил дочь сожительницы. Из-за шума проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию. Как отметили в СК, соседи характеризуют семью как злоупотребляющую спиртными напитками. По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.