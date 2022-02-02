Под Воронежем нашли тело 13-летнего мальчика

ВОРОНЕЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Тело 13-летнего подростка обнаружено возле одного из домов в селе Кисельное Терновского района Воронежской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По предварительным данным, 2 февраля 2022 года около одного из домов в селе Кисельное Терновского района Воронежской области обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным управления СК по региону, при осмотре тела подростка видимых следов травм нет, следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.