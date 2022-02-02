В Екатеринбурге подозреваемые в ограблении банка на 1,5 млн рублей признали вину

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Задержанными за вооруженное ограбление отделения банка на 1,5 млн рублей в Екатеринбурге оказались ранее судимые мужчина и женщина из Первоуральска, вину в содеянном они признали. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Спустя двое суток оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживающие в Первоуральске. Оба дали признательные показания. В ходе обысков часть похищенных денег была обнаружена и изъята", - сказала она, добавив, что также правоохранители нашли два пневматических пистолета, которые, предположительно, использовались в момент нападения. Волк отметила, что при задержании также проанализировали записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев произошедшего. Подозреваемых арестовали.

Ранее о задержании подозреваемых в ограблении сообщили в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.

Ограбление произошло 29 января в 15:15 (13:15 мск) в отделении по адресу проспект Космонавтов. Во время инцидента клиентов в отделении не было, никто не пострадал. Как уточнили в МВД, двое в масках, угрожая кассирам оружием, похитили 1,5 млн рублей, после чего скрылись. Возбудили уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ), задержанным может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 1 млн рублей.