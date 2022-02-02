Полиция ищет подозреваемого в избиении женщины в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту получения травм жительницей города Тюмени, начаты поиски подозреваемого в нанесении женщине побоев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Фотографии избитой женщины появились в Instagram 2 февраля. Автор поста приводит описание фактов домашнего насилия и преследования женщины на протяжении месяца ее бывшим сожителем, гражданином Белоруссии.

"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту получения травм жительницей города Тюмени. В отделе полиции №1 областного центра зарегистрирована информация из медучреждения о поступлении к ним женщины 1982 года рождения с различными телесными повреждениями. В настоящее время полицейскими принимаются меры к установлению местонахождения и доставлению подозреваемого в совершении противоправного деяния в отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе УМВД региона, также в ходе проводимых мероприятий будет дана правовая оценка полноте принятых правоохранителями мер при принятии процессуальных решений по ранее поступившим обращениям.

На резонансный случай в своем официальном аккаунте социальной сети "ВКонтакте" 2 февраля отреагировал губернатор региона Александр Моор. "Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли. <...> Я поговорил с руководством полиции, чтобы они внимательно разобрались с этим делом. Благодаря общественному резонансу, они [руководство полиции] тоже увидели эту историю и уже ей занимаются", - написал Моор.