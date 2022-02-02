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В московской квартире нашли тело умершей 10 лет назад женщины

Причину смерти установят после проведения судмедэкспертизы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Тело женщины, скончавшейся 10 лет назад, найдено в квартире на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В квартире жилого дома на Мичуринском проспекте после вскрытия входной двери сотрудники ЖКХ обнаружили мумифицированное тело женщины 1956 года рождения. По предварительным данным, она умерла 10 лет назад", - сказал собеседник агентства.

Причина смерти женщины будет установлена после проведения судмедэкспертизы. Проводится доследственная проверка.

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