В московской квартире нашли тело умершей 10 лет назад женщины

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Тело женщины, скончавшейся 10 лет назад, найдено в квартире на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В квартире жилого дома на Мичуринском проспекте после вскрытия входной двери сотрудники ЖКХ обнаружили мумифицированное тело женщины 1956 года рождения. По предварительным данным, она умерла 10 лет назад", - сказал собеседник агентства.

Причина смерти женщины будет установлена после проведения судмедэкспертизы. Проводится доследственная проверка.