Суд Краснодара вынес приговор хозяйке ларька, при взрыве газа в котором погибли люди

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к одному году ограничения свободы хозяйку ларька с шаурмой по делу о гибели двух человек в результате взрыва газового баллона. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в среду.

"В Краснодаре вынесен приговор хозяйке ларька с шаурмой, при взрыве в котором погибли два человека. Суд признал ее виновной. С учетом смягчающих обстоятельств, в числе которых наличие у подсудимой троих несовершеннолетних детей, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года в ларьке взорвался газовый баллон, установленный хозяйкой с нарушением требований пожарной безопасности, от полученных травм на месте скончался 21-летний мужчина, 30-летнего мужчину с ожогами госпитализировали, но спасти его не удалось. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Женщина в полном объеме признала вину и раскаялась.