Дело возбудили на директора фирмы в ХМАО за уклонение от уплаты 90 млн рублей налогов

ТАСС, 2 февраля. Уголовное дело возбуждено в отношении директора строительной фирмы в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО) по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - 90 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). По версии следствия, в период с января 2017 года по декабрь 2018-го подозреваемый, являясь одним из учредителей и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием присвоения всех доходов предприятия, представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, тем самым уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 90 млн рублей", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления. "Принимаются меры, направленные на обеспечение возмещения ущерба, расследование продолжается", - отметили в ведомстве.