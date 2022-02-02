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На Красной Поляне остановилась канатная дорога

По предварительной информации, пострадавших нет

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Канатная дорога была остановлена на горнолыжном курорте "Красная Поляна", предварительно, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Остановилась канатная дорога, там было несколько человек", - сказала собеседница агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что специалисты планируют запустить резервный двигатель для плавного спуска людей с канатной дороги на горнолыжном курорте в Сочи, на которой могут находиться до 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало. 

Позднее источник в экстренных службах уточнил, что спасатели сняли с канатной дороги 26 человек, еще еще девять остаются наверху.

По одной из версий, остановка могла произойти из-за технического сбоя.

Горный курорт "Красная Поляна" расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в районе города Сочи. Зимой работают около 30 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением. В зимний период функционируют канатные дороги гондольного, кресельного и бугельного типов. Общая пропускная способность - до 2 400 человек в час. На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.

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