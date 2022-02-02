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Суд в Грозном арестовал до 1 апреля жену федерального судьи в отставке Зарему Мусаеву

В отношении нее расследуется дело о применении насилия в отношении представителя власти

ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Старопромысловский районный суд города Грозного арестовал на два месяца супругу федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

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"Старопромысловский районный суд Грозного во вторник арестовал Зарему Мусаеву на два месяца, до 1 апреля. В отношении Мусаевой расследуется дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили о якобы похищении в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.

Как сообщили власти Чечни, Зарему Мусаеву доставили в Грозный как свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2019 году, а позднее суд назначил ей 15 суток ареста за оскорбление сотрудника полиции. Кадыров заявил, что задержавшие Мусаеву полицейские действовали в соответствии с законом и предварительно согласовали свои действия с нижегородскими коллегами.
 

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