Заведено дело о мошенничестве по договорам о доступе к Wi-Fi в "Сапсанах"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве на 800 млн рублей при оказании услуги по доступу к интернету пассажирам поездов "Сапсан". Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

В ходе проверки прокуратура установила, что ОАО "РЖД" в 2017 и 2019 годах заключены договоры на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов "Сапсан" на общую сумму более 1,5 млрд рублей. "В ходе прокурорской проверки вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее. В результате преступных действий стоимость выполненных работ завышена на сумму более 800 млн рублей", - сообщила представитель прокуратуры.

В этой связи Северным транспортным прокурором в следственный отдел линейного отдела МВД России на станции "Москва - Ленинградская" направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. "По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - добавила Короткова.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле транспортного прокурора.

Ранее транспортная прокуратура добилась отмены включенной в билет на "Сапсан" оплаты Wi-Fi. За это нарушение РЖД был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.