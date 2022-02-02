Бывшего замначальника колонии в Коми приговорили к 12 годам строгого режима за взятки

СЫКТЫВКАР, 2 февраля. /ТАСС/. Бывшего заместителя начальника исправительной колонии №24 в Республике Коми суд признал виновным в превышении полномочий и получении взяток от осужденных за пронос телефонов и других запрещенных предметов. Его приговорили к 12 годам в колонии строгого режима, сообщило следственное управление СК России по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю начальника ФКЗ "Исправительная колония №24" ГУ ФСИН России по Республике Коми. Он признан виновным в получении взяток (ст. 290 УК РФ - четыре эпизода) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ - три эпизода)", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в 2017 году фигурант получил через посредников от осужденного 80 тыс. рублей за то, чтобы не создавал препятствия в решении вопроса об изменении вида исправительного учреждения и переводе в другую колонию, расположенную вблизи с местом жительства осужденного. В 2019 году фигурант получил через посредников от трех осужденных 61,5 тыс. рублей за то, что приобрел, пронес на территорию учреждения и передал им запрещенные предметы (сотовые телефоны).

В июле 2021 года подсудимый уже был осужден за получение взяток. С учетом ранее вынесенного приговора суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности в течение восьми лет, лишением специального звания "подполковник внутренней службы". В доход государства с него взыскали суммы полученных взяток.