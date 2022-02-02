В Сербии заявили, что три православные церкви были разграблены в Косове с начала года

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Три храма Сербской православной церкви (СПЦ) были разграблены на территории непризнанного Косова с начала 2022 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии.

"С начала года были ограблены три православные церкви в муниципалитете Зубин-Поток. Из этих святынь не только были украдены деньги и ценности, но и в процессе грабежа разбросаны церковные реликвии. В Зубин-Потоке задержан албанец, подозреваемый в серии подобных налетов на храмы СПЦ", - говорится в заявлении пресс-службы канцелярии.

Канцелярия подчеркивает, что подобное отношение представителя албанской диаспоры к сербским православным святыням является отражением отношения властей Приштины к сербам. Кроме того, это подтверждает, что православные святыни в Косове и Метохии находятся под угрозой, говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщала, что с января по ноябрь 2021 года было зафиксировано 115 этнически мотивированных нападений на сербов, а также девять вторжений специальных сил полиции непризнанной косовской республики на север Косова и Метохии. Как заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович, число нападений на сербов на территории края с приходом к власти в непризнанной республике премьера Альбина Курти возросло на 50%.

Косовские сепаратисты применяют к сербскому населению края тактику "мелкого террора". Ежегодно в Косове фиксируются десятки актов агрессии в отношении сербского населения, в том числе нападения на дома и медпункты, поджоги, угон скота и техники, избиения. По данным сербских СМИ, албанская молодежь нападает на гуляющих с детьми сербских женщин, забрасывает камнями сербских паломников, приехавших поклониться местным святыням, нападает на православных священнослужителей.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.