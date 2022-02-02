Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве состоял на учете у психиатра

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве людей в МФЦ на востоке Москвы Сергей Глазов состоит на учете у психиатра с 2010 года. Об этом говорится в материалах дела, которые зачитала судья Пресненского суда Ольга Киселькова, рассматривающая вопрос о продлении ему ареста.

"Из характеристики дела следует, что Глазов С. Ю. состоит на учете у психиатра, он под диспансерным наблюдением с 2010 года. Он ранее не судим, на учете у нарколога не состоит", - зачитала судья документ.

Ранее в СМИ поступала противоречивая информация о том, состоит ли Глазов на учете у психиатра.

В результате устроенной Глазовым стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря 2021 года погибли сотрудник центра и охранник, ранения получили еще трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как сообщил Глазов членам ОНК, он является бывшим сотрудником СВР. Он признал вину, отметив, что причиной конфликта и последовавшей затем стрельбы стало требование надеть маску на входе в МФЦ.