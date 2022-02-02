Мосгорсуд оставил в СИЗО трех фигурантов дела группировки хакеров REvil

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей трех человек, которые проходят по делу группировки хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства денег и задержанных ФСБ после обращения из США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Алексея Малоземова, Николая Головачука, Дмитрия Коротаева и постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что всего в организованное преступное сообщество REvil входят 14 человек. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем.