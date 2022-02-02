Жителя Перми подозревают в убийстве двух женщин

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Пермского пенсионера подозревают в убийстве двух женщин, которые приехали в дом к его брату помочь по хозяйству. В настоящее время мужчина задержан, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Предварительно установлено, что женщины по просьбе своего знакомого, находившегося на стационарном лечении в медицинском учреждении, прибыли из Перми к нему домой для выполнения хозяйственных работ. В тот же день в дом пришел 68-летний брат, находившегося в больнице мужчины, у которого с одной из указанных женщин был давний конфликт. Находясь в доме, мужчина вооружился огнестрельным оружием, из которого поочередно произвел выстрелы в женщин, после чего нанес им удары ножом", - говорится в сообщении.

После этого, по версии следствия, он убедился, что женщины умерли, а затем скрылся. Жертвами оказались две жительницы Перми 51 и 52 лет. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Мужчина по ходатайству следствия заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.