Суд продлил арест устроившему стрельбу в МФЦ в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в среду продлил срок ареста Сергею Глазову, устроившему стрельбу в МФЦ столичного района Кузьминки в декабре прошлого года. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Глазову С. Ю., обвиняемому в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 марта", - огласила решения судья Ольга Киселькова.

Вопрос о продлении ареста рассмотрели в отсутствие Глазова, так как он находится на экспертизе в институие им. В. Сербского.

В результате устроенной Глазовым стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря прошлого года погибли сотрудник центра и охранник, ранения получили еще трое трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как сообщил Глазов членам ОНК, он является бывшим сотрудником СВР. Он признал вину, отметив, что причиной конфликта и последовавшей затем стрельбы стало требование надеть маску на входе в МФЦ.