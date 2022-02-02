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Уголовное дело возбудили после травмирования людей при обрушении крыши ангара под Тулой

Пострадали два человека

ТАСС, 2 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух людей в Тульской области при обрушении крыши ангара организации по производству и хранению сельхозпродукции, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Чернском районе следователями СК возбуждено уголовное дело по факту травмирования людей в результате обрушения крыши ангара", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 января в поселке Спартак Чернского района на территории организации по производству и хранению сельскохозяйственной продукции под тяжестью скопившегося снега обрушилась крыша ангара. В результате обрушения находившаяся внутри женщина и мужчина получили различные травмы.

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