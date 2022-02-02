Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы купил пистолет и патроны легально

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сергей Глазов, обвиняемый в убийстве людей в МФЦ на юго-востоке Москвы, легально купил для своего преступления охолощенный пистолет и переделал его в боевой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пистолет, который был применен в МФЦ, Глазов купил в 2020 году в одном из магазинов в центре Москвы. Это был охолощенный пистолет, который продается легально, без лицензии. Также легально обвиняемый приобрел холостые патроны. Позже Глазов переделал это оружие и боеприпасы в боевые. Сделал он это в своей квартире кустарным способом", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду суд продлил Глазову арест до 7 марта. Судебное заседание прошло в отсутствие Глазова, так как он находится на экспертизе в институте психиатрии имени Сербского.

В результате устроенной Глазовым стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря прошлого года погибли сотрудник центра и охранник, ранения получили еще трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как сообщил Глазов членам ОНК, он является бывшим сотрудником СВР. Он признал вину, отметив, что причиной конфликта и последовавшей затем стрельбы стало требование надеть маску на входе в МФЦ.