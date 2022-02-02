Костромской суд отказал в УДО лидеру "Нового величия" Руслану Костыленкову

ТАСС, 2 февраля. Шарьинский районный суд Костромской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии осужденному по делу "Нового величия" (признана в России экстремистской организацией) Руслану Костыленкову, которого ранее признали виновным в экстремизме. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"В ходатайстве адвоката об условно-досрочном освобождении Костыленкова сегодня было отказано", - сообщила собеседница агентства.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" возбудили по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества и участие в нем". По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В начале августа 2020 года Люблинский суд Москвы приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии семерых участников объединения. Костыленков получил семь лет колонии, позднее его сократили до шести лет и девяти месяцев. С марта 2021 года он отбывает наказание в костромской ИК-2.