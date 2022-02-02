"Камаз" насмерть сбил шестилетнего ребенка в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Камаз" сбил шестилетнего ребенка, который переходил дорогу с сестрой и тетей на улице 40-лет Победы в Ростове-на-Дону. В результате ДТП один ребенок погиб, сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

"2 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в 17:40 по адресу: 40-лет Победы, 35, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Камаз", по предварительным данным, не справился с управлением, вывернул на разделительный газон, допустив наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения, который в тот момент заканчивал переход проезжей части дороги вместе с сестрой 2010 года рождения и тетей", - говорится в сообщении.

В результате ДТП шестилетний ребенок погиб на месте до приезда скорой помощи. Его сестра и тетя успели увернуться.