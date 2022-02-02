СМИ: на пляже в Уругвае обнаружено 1,3 тонны кокаина

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция и ВМС Уругвая обнаружили 1,3 тонны кокаина на пляже около небольшого курортного города Сан-Антонио. Об этом сообщила в среду газета El Observador.

По ее данным, во вторник полиция обнаружила на пляже перевернутую лодку, поблизости от которой находилось 40 сумок с кокаином общим весом около одной тонны. Позднее стражи порядка нашли там же еще 15 мешков с наркотиками.

Правоохранительные органы Уругвая пока не смогли выяснить, кому принадлежала лодка. Еще около 12 кг кокаина было обнаружено в доме, расположенном рядом с пляжем.