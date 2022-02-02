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В Аргентине от отравления кокаином погибли 12 человек

Также госпитализированы были 50 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Не менее 12 человек погибли и 50 были госпитализированы из-за отравления кокаином в трех пригородах аргентинской столицы. Об этом сообщил в среду телеканал Todo Noticias.

"К настоящему моменту были задержаны 10 человек", - сказал в эфире телеканала Canal 5 Noticias министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни. Полицейская операция продолжается.

Как сообщил Берни, согласно одной из версий, наркоторговцы разбавили кокаин другим веществом, в результате чего смесь стала намного токсичнее. По предварительным данным, все жертвы купили наркотики у одного поставщика.

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