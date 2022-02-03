В порту Владивостока произошел пожар на рефрижераторном судне

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание в прачечной рефрижераторного судна произошло утром в четверг у причала в порту Владивостока, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

"3 февраля около 5:00 (22:00 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на рефрижераторном судне, стоящем у причала на улице Крыгина, Владивосток. Уже через три минуты огнеборцы работали на месте. До прибытия пожарных с судна на берег самостоятельно эвакуировались 18 человек", - говорится в сообщении.

В результате пожара судно повреждено огнем на площади 10 кв. м, погибших и пострадавших нет. В тушении было задействовано девять единиц пожарной техники и 39 человек личного состава.

В настоящее время устанавливается причина и виновник пожара. Данных о конструктивных повреждениях или разливе топлива пока нет. Как сообщил ТАСС источник в порту, горело судно "Фримаверин".