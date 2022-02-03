Разлив топлива устраняют у затонувшего в приморском порту судна "Акванавт"

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты устраняют разлив топлива у затонувшего в порту Зарубино в Приморье судна "Акванавт", сообщил ТАСС директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский.

Судно "Акванавт" затонуло в среду около 10:00 (03:00 мск) у причала Зарубинской базы флота, было эвакуировано 14 членов экипажа, один человек погиб. По данным Приморской транспортной прокуратуры, на борту затонувшего судна находится 16 тонн дизельного топлива.

"Водолазный осмотр еще не проводили. Сегодня планируется устранить разлив нефтепродуктов, выходит дизельное топливо из судна, его устраняют", - сообщил Агаревский. Он уточнил, что есть планы по подъему судна. Предварительно, работы планируется провести в субботу-воскресенье. Но, по его словам, пока прогноз погоды на эти дни неблагоприятный, это может сделать небезопасным переход плавкрана к месту работ.

В "Примкрабе", которому принадлежит судно, сообщили ТАСС, что компания находится на постоянной связи с семьей погибшего, его родственникам будет оказана материальная помощь. Там уточнили, что выплаты также предусмотрены в рамках договора страхования. Порядок и размер выплат будут определены в соответствии с условиями договора.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт" и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. В частности, в ходе проведенного совещания по этому вопросу Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Судно "Акванавт" было построено в Японии в 1980 году. Оно работало под российским флагом, его наибольшая длина составляет 33,2 метра, наибольшая ширина - 6,38 метра.