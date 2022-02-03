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На юго-востоке Москвы сошли с рельсов шесть товарных вагонов

Два человека пострадали

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Шесть вагонов товарного поезда сошли с рельсов на юго-востоке Москвы, два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе строения 16 по Иловайской улице недалеко от станции Перерва с рельсов сошли шесть вагонов товарного поезда. В результате пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Причины происшествия устанавливаются.

В новость внесена правка (03:43 мск 3 февраля) - передается с уточнением адреса в цитате, верно - "в районе строения 16 по Иловайской улице"

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