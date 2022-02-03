Четверых жителей Хабаровского края отправили в колонию за похищение людей

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил четверых человек к тюремному заключению на срок от 7,5 до 10 лет колонии строго режима за похищение девушки и мужчины. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Судом назначено наказание от 7,5 до 9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Дело рассматривалось в отношении четверых жителей Ульчского района 48, 24, 20 и 26 лет. Их признали виновными по п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия").

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 апреля 2020 года в поселке Мариинский рейд. Трое нетрезвых мужчин обманом выманили девушку из дома, после чего напали и насильно усадили ее в автомобиль. После нескольких попыток девушке удалось убежать от злоумышленников и позвонить своему отчиму. Мужчина вступился за падчерицу, однако похитители избили его. Они потребовали не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и отпустили его. Мужчине был причинен легкий вред здоровью.