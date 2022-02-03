Жительнице Хабаровска дали условный срок за присвоение 12,6 млн рублей

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске назначил условный срок местной жительнице за присвоение 12,6 млн рублей, принадлежащих фирме. Ее также обязали выплатить ущерб, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Суд постановил признать женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Кроме того, суд обязал подсудимую погасить перед потерпевшим причиненный финансовый ущерб", - говорится в распространенном релизе.

58-летняя хабаровчанка работала бухгалтером в коммерческой компании, которая занимается оптовой продажей бытовой химии и косметики. В 2015-2019 годах подсудимая, являясь материально ответственным лицом, присваивала деньги фирмы. Она переводила выручку компании на личный счет. После проведенной ревизии представители организации оценили ущерб в сумму порядка 12 млн 600 тыс. рублей. Задержали злоумышленницу сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. С ее слов, похищенные деньги она тратила на погашение кредитов. Свою вину женщина признала в полном объеме и активно способствовала раскрытию преступления.

В отношении нее рассматривалось дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").