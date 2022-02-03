Власти восстановили контроль над одной из крупнейших тюрем Эквадора после беспорядков

МЕХИКО, 3 февраля. /ТАСС/. Порядок в тюрьме №1 в городе Гуаякиль на западе Эквадора, где в среду произошли столкновения между заключенными, восстановлен, исправительное учреждение находится под контролем властей. Об этом сообщила в Twitter служба, занимающаяся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями.

"Информируем, что ситуация в тюрьме №1 находится под контролем благодаря вмешательству особо подготовленных подразделений [силовых структур], - говорится в записи. - Полиция Эквадора усилила работу по конфискации огнестрельного оружия в помещениях, где находится заключенные. Кроме того, в связи со случившимся сегодня был уволен директор этого учреждения". Сведений о погибших или пострадавших в ходе стычек в одной из крупнейших тюрем южноамериканской республики пока обнародовано не было.

В ноябре 2021 года в этой же тюрьме в столкновениях конфликтующих банд погибли не менее 58 человек, еще более 10 получили ранения. Там же в конце сентября прошлого года всплеск насилия унес жизни 119 заключенных.