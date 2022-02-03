В Приамурье медбрата обвинили в гибели пожилой пациентки, выпавшей из окна больницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении медбрата, работающего в одной из больниц Приамурья, после расследования по факту падения с четвертого этажа медучреждения 84-летней пациентки. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СК РФ по Амурской области Антон Сыч.

В ноябре 2021 года 84-летняя пациентка Амурской областной клинической больницы выпала из окна четвертого этажа, в результате чего умерла. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

"Установлено, что медицинский брат отделения, в котором находилась погибшая, не выполнил свои должностные обязанности, которые заключаются в том, что он должен был осуществлять круглосуточный мониторинг больной, поскольку она была лишена возможности принять меры по самосохранению в виду возраста и заболевания. Отлучился на определенное время со своего места, в результате чего трагедия произошла", - сказал Сыч.

Медработнику предъявили обвинение по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). "Вину в совершении преступления он признал, уголовное дело находится на завершающей стадии расследования", - добавил Сыч.

Кроме того, в рамках уголовного дела следователи проведут оценку качества оказания медицинской помощи в учреждении.