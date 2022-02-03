В ХМАО столкнулись два автомобиля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), в результате аварии травмы получили пять человек, в том числе пятилетний мальчик, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"В городе Сургуте 25-летний водитель, управляя автомобилем "Киа", по предварительным данным, проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на стоящий на встречном направлении автомобиль "Шкода" под управлением 36-летней женщины", - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба водителя, пассажирка "Шкоды", два пассажира "Киа", в том числе пятилетний мальчик, получили травмы. Виновник автоаварии не имеет права управления транспортным средством, а ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, добавили в пресс-службе.