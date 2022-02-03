На участке трассы М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели

САМАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение временно закрыто для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке федеральной автотрассы М-5 "Урал" на подъезде к Оренбургу в Самарской области, передает пресс-служба ГУ МЧС по области.

"С 06:30 (5:30 мск) 03 февраля в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, сильная метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 93-го по 132-й км (+565 м) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" на участке на подъезде к городу Оренбургу в Самарской области", - говорится в сообщении.

Планируется, что ограничение будет действовать до 13:00 (12:00 мск). Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.

В Приволжском УГМС объявили штормовое предупреждение на 3 февраля на территории Самарской области. Ожидаются сильные осадки, местами очень сильный снег, мокрый снег, а также метель при видимости 500-1000 м. Синоптики также предупредили об усилении юго-восточного ветра до 15-20 м/с и снежных заносах на дорогах.