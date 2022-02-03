На Кубани количество подтопленных дворов достигло 909

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Количество подтопленных дворовых территорий в Краснодарском крае из-за дождей и активного таяния снега увеличилось до 909, в том числе вода зашла в 281 дом. Подтопления отмечаются в 18 населенных пунктах, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"18 населенных пунктов 5 муниципальных образований Краснодарского края остаются подтопленными, 909 придомовых территорий, 281 домовладение", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий подтоплений в Краснодарском крае привлечена группировка численностью 566 человек и 241 единица техники.

"По прогнозу на 03 февраля переменная облачность, местами дождь по Черноморскому и Азовскому побережью до 15-20 мм. В подтопленных районах возможны осадки до 5-10 мм. Ветер до 20 м/с, в горах до 28 м/с. Температурный фон плюс 3-8 градусов, днем до плюс 15 градусов", - отметили в пресс-службе, добавив, что ситуация находится на круглосуточном контроле межведомственного оперативного штаба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

С 21 января на части Краснодарского края оказывал воздействие комплекс неблагоприятных метеорологических явлений с выпадением обильных осадков преимущественно в виде снега. Позднее температура воздуха увеличилась, и началось активное таяние снега. В Славянском, Красноармейском и Северском районах введен режим чрезвычайной ситуации.