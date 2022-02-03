В Приамурье помощницу воспитателя обвинили в гибели 19-летнего воспитанника соцучреждения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Помощник воспитателя обвиняется в гибели 19-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра в селе Малиновка Бурейского района Амурской области. Об этом в четверг журналистам сообщил руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СК РФ по Амурской области Антон Сыч.

В июле 2021 года на территории Малиновского социально-реабилитационного центра было обнаружено тело 19-летнего воспитанника. Насильственных следов на теле не было, по предварительным данным, молодой человек утонул в траншее с водой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"Обвинение по делу предъявлено помощнику воспитателя Малиновского социально-реабилитационного центра, которая вследствие халатного отношения к своим должностным обязанностям не обеспечила постоянный контроль за воспитанником и допустила его нахождение без присмотра на территории. Вину признала, ждем рассмотрение дела в суде", - сказал Сыч.

Малиновский дом-интернат для умственно отсталых детей рассчитан на проживание более 150 детей.