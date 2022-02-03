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Сход вагонов с рельсов на юго-востоке Москвы не нарушил движение поездов

В результате ЧП пострадали два работника станции Люблино-Сортировочное, их доставили в больницу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение поездов на Курском направлении Московской железной дороги не было нарушено из-за произошедшего ночью схода вагонов, сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 01:55 на станции Люблино-Сортировочное, по уточненной информации, произошел сход восьми порожних вагонов. Угрозы экологии нет. <...> Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в результате ЧП пострадали два работника станции, они доставлены в больницу для оказания помощи.

В настоящее время на месте происшествия работает восстановительный поезд.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что недалеко от станции Перерва в районе Иловайской улицы с рельсов сошли шесть товарных вагонов.

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