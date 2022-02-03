В Лефортовский суд поступило новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новое уголовное дело в отношении Алексея Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого по четырем эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду", - сообщил ТАСС представитель суда.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией). Также его обвиняют в неуважительном отношении к судье Вере Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.