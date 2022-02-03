Пьяный пассажир сообщил о минировании самолетов в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, который в аэропорту Шереметьево сообщил об угрозе взрыва самолетов, желая привлечь внимание. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел 1 февраля, но известно о нем стало только в четверг. Полицейские доставили в дежурную часть линейного подразделения в аэропорту Шереметьево мужчину, который в ожидании рейса до Петропавловска-Камчатского в одном из кафе в стерильной зоне пил спиртные напитки, а затем начал вести себя неадекватно, нарушая общественный порядок.

"В линейном подразделении гражданин со своего мобильного телефона позвонил в кол-центр воздушной гавани и из хулиганских побуждений сообщил, что в самолетах заложены взрывные устройства. В аэропорту Шереметьево были усилены меры безопасности, на работу воздушной гавани это не повлияло. Опасных предметов обнаружено не было", - сказали в пресс-службе.

Медицинское освидетельствование установило алкогольное опьянение у мужчины. "Свою выходку он объяснил желанием привлечь внимание", - добавили в ведомстве.

В отношении пассажира составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), ему грозит штраф в размере от 500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.