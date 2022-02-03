В Нижнем Новгороде по подозрению во взятке задержали главу районного филиала электросетей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи по делу о крупном взяточничестве задержали в Нижнем Новгороде начальника районного филиала электросетей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного филиала электросетей, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с лета 2019 года по декабрь 2021-го подозреваемый получал взятку в виде денег, перечисляемых на банковскую карту от директора фирмы-провайдера за использование элетроопор, принадлежащих энергоснабжающей организации. Соответствующий договор при этом не заключался. Всего за указанный период сумма взятки составила 475 тыс. рублей.

Задержанному предъявлено обвинение, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.