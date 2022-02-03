В Ярославле ликвидировали нарколабораторию

ТАСС, 3 февраля. Сотрудники полиции ликвидировали в Ярославле нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков и изъяли около 30 кг мефедрона. Задержаны два человека, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подпольная лаборатория располагалась в частном доме в Ярославле. В ходе обыска полицейские изъяли оборудование, реактивы, а также партию уже изготовленного вещества весом около 30 кг. Исследование части изъятого показало, что порошок является наркотическим средством мефедрон", - сказала она.

По словам Волк, по подозрению в противоправной деятельности задержаны жители Вологодской области - 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Они планировали продавать наркотики на территории Ярославской области и других регионов России.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Задержанные арестованы. "В результате проведенной работы полицейские пресекли поступление на черный рынок около 60 тыс. разовых доз запрещенных веществ", - подчеркнула представитель ведомства.