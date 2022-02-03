В Приморье собрали 42 кубометра водонефтяной смеси с места затопления судна в порту

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты откачали 42 кубометра водонефтяной смеси с места затопления судна "Акванавт" в порту Зарубино в Приморье, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Судно "Акванавт" затонуло в среду около 10:00 (03:00 мск) у причала Зарубинской базы флота, было эвакуировано 14 членов экипажа, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

"Выставлена вторая линия боновых заграждений. Сейчас наблюдается поступление нефтепродуктов в толщу воды. Идет сбор водонефтяной смеси с поверхности, нарастающим итогом собрано 42 кубометра. Всего на борту было 27 тонн дизельного топлива и одна тонна моторного масла", - сообщил Кравченко.

Он уточнил, что накануне около 11:00 мск к месту затопления было направлено судно "Капитан Балашов", которое в том числе специализируется на сборе нефтепродуктов. Однако по пути началось сильное обледенение, опасное для судна, и "Капитан Балашов" вернулся во Владивосток. Необходимая техника была доставлена к месту работ по земле.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт" и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. В частности, в ходе проведенного совещания по этому вопросу Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна.

Судно "Акванавт" принадлежит компании "Примкраб", оно было построено в Японии в 1980 году. Оно работало под российским флагом, его наибольшая длина составляет 33,2 м, наибольшая ширина - 6,38 м.