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В Нигерии произошел взрыв на плавучей нефтяной установке

На объекте находились 10 человек

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел на плавучей нефтяной установке на юге Нигерии. Об этом сообщила в четверг газета Vanguard​​​​​ со ссылкой на заявление управляющей компании SEPCOL.

Взрыв прогремел 2 февраля на реке Эскравос в штате Дельта, отмечается в документе. В тот момент на плавучем объекте, который использовался для хранения и разгрузки нефти, находились 10 человек. Вслед за взрывом на установке начался пожар. На текущий момент компания не сообщает о возможных погибших или пострадавших.

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