Дело о пропаже школьницы в Волгоградской области передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ будет расследовать уголовное дело о пропаже школьницы в Волгоградской области. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

Девочка 2006 года рождения утром 13 января ушла в школу из дома в селе Чухонастовка Камышинского района, но до образовательного учреждения не дошла, ее местонахождение неизвестно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "По поручению председателя СК Александра Бастрыкина оно передано для наиболее эффективного расследования в Главное следственное управление СК РФ", - сообщили в ведомстве.

Бастрыкин также поручил доложить о ходе поисковых и следственных действий.